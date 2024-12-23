Курс уже выше 42 в канун Рождества: что будет дальше

Эксперт прогнозирует, что в течение 23-29 декабря включительно курс наличной американской валюты зафиксируется на новом уровне из-за приближающихся зимних праздников

Курс доллара на украинском валютном рынке пересек границу в 42 гривны. Экономист прогнозирует, что на протяжении 23-29 декабря показатели останутся на достигнутом уровне и опускаться не будут.

Курс наличной американской валюты стабилизируется на уровне выше 42 гривен из-за зимних праздников — Рождества Христова и Нового года. Об этом сообщил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский в комментарии для "ТСН".

По его словам, ситуация, которая складывается на конец года, традиционная, ведь растет спрос на гривну из-за выплаты налогов, премий, дивидендов и т.д. Однако рост спроса на доллар не ожидается.

Курс доллара в Украине по состоянию на 23 декабря

По данным портала "Минфин", в понедельник, 23 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,70 грн (покупка) и 42,20 (продажа). Наличный курс — 42,20 (покупка) и 42,30 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,8761 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, возможен ли рост курса доллара до 45 гривен в 2025 году в Украине.