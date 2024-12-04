Буде не нижче 42 гривень? Коли в Україні може суттєво вирости курс долара

До кінця поточного місяця в Україні зростуть показники на валютному ринку і вони можуть сягнути нової межі

Більшість експертів та аналітиків прогнозують, що до кінця 2024 року курс долара на українському ринку, ймовірно, виросте до 42 гривень і нижче вже не опуститься.

В останній тиждень листопада Національний банк України дозволив гривні здешевшати до показника в 41,60 гривень. Про це повідомляється в огляді фінансових ринків інвесткомпанії ICU.

Вони пояснюють, що на валютному ринку упродовж минулого тижня загальний дефіцит виріс шляхом збільшення попиту на міжбанку. Крім того, офіційний курс долара збільшився до 41,58 гривні, а готівковий — до 41,4-41,8 гривні.

"Ключовим драйвером ослаблення курсу гривні минулого тижня став міжбанківський ринок, який минулої середи та п’ятниці сформував значний дефіцит валюти, особливо напередодні та одразу після Дня подяки – вихідного в США", – йдеться в огляді.

Резюмуючи, експерти прогнозують, що навряд чи темпи ослаблення гривні, які тривали в останній тиждень листопада, збережуться і надалі. Водночас додають, що є ймовірність поступового зниження курсу національної валюти й долар може коштувати вже 42 гривні до кінця грудня.

Курс долара в Україні станом на 4 грудня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 4 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,50 грн (купівля) та 41,99 (продаж). Готівковий курс — 41,79 (купівля) та 41,83 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,6972 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара на першому тижні грудня.