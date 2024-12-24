Доллар по 42,8 гривны уже в начале 2025 года? Прогноз от эксперта

В первом квартале 2025 года доллар к гривне может составить 42-42,8

Наличный курс доллара в Украине пересек границу и достиг выше 42 гривен. В первом квартале 2025 года американская валюта продолжит дорожать, и в конце марта показатели могут находиться в коридоре 42-42,8 гривны.

В январе-марте в следующем году курс доллара может вырасти в среднем на 0,8 гривны. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов в комментарии для "Фактов ICTV".

По его словам, если в первый месяц весны показатели будут находиться в пределах 42-42,8 гривны, то это не будет считаться катастрофой. В дальнейшем таких резких скачков не ожидается и доллар будет дорожать медленнее.

Мамедов объясняет, что на валютном рынке действует режим управляемой гибкости. Посредством него курс не будет резко прыгать. Кроме того, Национальный банк будет следить за тем, чтобы был баланс между спросом и предложением.

Курс доллара в Украине по состоянию на 24 декабря

По данным портала "Минфин", во вторник, 24 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,75 грн (покупка) и 42,34 (продажа). Наличный курс — 42,28 (покупка) и 42,35 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 41,991 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких пределах будет колебаться курс доллара на текущей неделе в Украине.