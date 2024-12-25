Дружина сирійського диктатора Асади може не вижити: що відомо про стан Асми

Лейкемія повернулася після періоду ремісії

Дружина колишнього сирійського диктатора Башара Асада Асма, яка народилася у Великобританії, тяжко хвора на лейкемію. Лікарі дають їй 50% шансів на виживання.

Про це повідомляє The Telegraph у середу, 25 грудня. За інформацією видання, Асму Асад ізолювали, щоб уникнути передачі їй інфекційних захворювань — у неї почався рецидив раку крові. Їй заборонено перебувати в одній кімнаті з іншими людьми.

Джерела, які безпосередньо спілкувалися з сім'єю, заявили, що батько Асми Фаваз Ахрас, який доглядав за нею в Москві, "убитий горем".

"Асма помирає. Вона не може перебувати в одній кімнаті ні з ким", — сказало джерело журналістів, яке безпосередньо спілкувалося з представником сім'ї.

У травні 2024 року адміністрація Асада оголосила, що у дружини диктатора діагностували гострий мієлоїдний лейкоз — агресивний рак кісткового мозку і крові. Раніше жінка лікувалася від раку грудей, і в серпні 2019 року було оголошено, що вона повністю здорова. Вважається, що лейкемія повернулася після періоду ремісії.

За даними ЗМІ, 49-річна дружина Асада прилетіла до Москви на лікування незадовго до того, як Кремль переконав її чоловіка втекти з Сирії на тлі стрімкого наступу повстанців. Останні пів року за нею переважно доглядав батько, відомий кардіолог, — спочатку в ОАЕ, потім у Москві. У Асадів троє дітей, старшому з яких 22 роки. На момент повалення режиму юнак вивчав математику в Московському державному університеті та захистив роботу російською мовою.

Асма висловила невдоволення умовами життя в Росії і попросила Башара Асада про розлучення, щоб виїхати до Лондона (у неї є паспорт Великої Британії). Влада країни у відповідь заявила, що вона "перебуває під санкціями і не є бажаною особою в Сполученому Королівстві". Російські чиновники заперечували цю інформацію.

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