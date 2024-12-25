Скільки українці сидітимуть без світла 26 грудня: нові графіки

Енергетики ліквідують наслідки масштабної російської атаки 25 грудня

У четвер, 26 грудня, в Україні діятимуть графіки відключень світла. Причини тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російських військ у середу, 25 грудня.

Про це повідомляє "Укренерго". Для побутових споживачів діятимуть такі графіки:

08:00 – 17:00 – півтори черги відключень;

17:00 – 21:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу діятимуть такі графіки:

07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Енергетики працюють над тим, щоб повернути пошкоджене російською армією обладнання до нормального стану. Водночас, українців попередили про те, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Також громадян України закликали використовувати електроенергію дбайливо, щойно з’являється світло вдома.

Раніше"Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.