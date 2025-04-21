Уже в травні? Коли світ побачить нового Папу Римського і як його обирають

Незабаром світ побачить білий або чорний дим над Ватиканом

Після смерті Папи Римського Франциска через 15–20 днів конклав має обрати нового Папу. Ним цілком може стати українець Микола Бичок — наймолодший кардинал Ватикану.

"Телеграф" розповість, як та коли обирають нового Папу Римського, а також, хто може ним стати. Зауважимо, що Папа Франциск помер 21 квітня після затяжної хвороби.

Його понтифікат тривав понад 12 років, протягом яких він відзначився не тільки гучними заявами щодо війни в Україні, а й доволі суперечливими висловлюваннями.

Як обирають нового Папу Римського

Нового Папу Римського обирають під час конклаву — спеціального зібрання кардиналів. Його скликають після смерті або зречення попереднього понтифіка. У 2025 році причина переобрання — смерть 88-річного Папи Франциска.

Процедура обрання включає в себе кілька етапів:

Підготовка до конклаву. Спочатку оголошуються 9 денний траур, а вже після нього кардинали з усього світу збираються у Ватикані. Вони відбирають кандидатів на роль Папи, враховуючи те, що верхня вікова межа становить 80 років.

Конклав. Він відбувається у Сикстинській капелі, де кардинали зачиняються і не контактують з зовнішнім світом. Під час цього процесу вони обирають нового Папу. Кожен кардинал таємно голосує за свого кандидата. Але лише за наявності двох третин голосів кандидат може стати новим понтифіком.

Дим над Ватиканом. Він є сигналом для усього світу, що конклав обрав чи не обрав нового Папу. Якщо результат голосування негативний, спалюють бюлетені з речовиною, що дає чорний дим. Якщо Папу обрано, з димаря підіймається білий дим.

Коли оберуть нового Папу

Конклав розпочинається через 15–20 днів після смерті Папи, тобто в травні 2025 року. Враховуючи тривалий час голосування та проведення конклаву, ймовірніше новий Папа буде обраний наприкінці травня 2025 року.

Хто може стати новим Папою Римським

Під час обрання нового Папи конклав затверджує певний перелік кандидатів, які мають відповідати вимогам Ватикану та католицької церкви. Окрім вікових обмежень, Ватикан прагне, щоб кандидати представляли різні регіони та підходи до управління церквою.

Ймовірні кандидати на роль нового Папи:

Кардинал Маттео Дзуппі (Італія) — архієпископ Болоньї, відомий своєю активною участю в миротворчих місіях, зокрема в Україні.​

— архієпископ Болоньї, відомий своєю активною участю в миротворчих місіях, зокрема в Україні.​ Кардинал П'єтро Паролін (Італія) — державний секретар Ватикану, досвідчений дипломат. Він має ключову роль у зовнішній політиці Святого Престолу.​

— державний секретар Ватикану, досвідчений дипломат. Він має ключову роль у зовнішній політиці Святого Престолу.​ Кардинал Луїс Антоніо Тагле (Філіппіни) — колишній архієпископ Маніли, наразі префект Конгрегації з євангелізації народів.

— колишній архієпископ Маніли, наразі префект Конгрегації з євангелізації народів. Кардинал Пітер Тарксон (Гана) — колишній префект Дикастерії з цілісного розвитку людини.​

— колишній префект Дикастерії з цілісного розвитку людини.​ Кардинал Петер Ерде (Угорщина) — архієпископ Будапешта.

До того ж майбутнім Папою може стати кардинал-священник українець Микола Бичок — єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла Української Греко-Католицької Церкви.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Папа Франциск вибрав місце свого поховання і це не Ватикан.