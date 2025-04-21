Франциск був останнім Папою Римським, а далі - Судний день? Таємниці 900-річного пророцтва з Ватикану

Пророцтво має низку суперечностей

Помер Папа Римський Франциск, і це означає, що католицька церква залишилась без глави. Тепер його потрібно обрати. Втім, згідно з пророцтвом, знайденим у Ватикані, саме Франциск був останнім папою на землі, а після цього настане кінець світу.

Розмови про це стародавнє пророцтво активізувалися після того, як 88-річного Папу Франциска госпіталізували з пневмонією. Згідно з 900-річною книгою "Пророцтва пап", знайденою у секретних архівах Ватикану, смерть останнього Папи призведе до Судного дня. Про це пише DailyMail.

Цей стародавній рукопис є частиною апокрифічної книги "Пророцтва пап", яку приписують святому Малахії, ірландському архієпископу XII століття. Під час своєї подорожі до Риму у 1139 році він нібито отримав видіння про майбутніх пап до кінця часів.

Папа Римський

Святому Малахії приписують створення тексту XII століття, який містить серію загадкових фраз латинською мовою. Ці фрази описують кожного Папу, починаючи з Целестина II у 1143 році та закінчуючи Папою Франциском.

Останній уривок книги звучить так: "Під час остаточного переслідування Святої Римської Церкви запанує Петро Римлянин, який пастиме свою отару серед багатьох скорбот, після чого місто із семи пагорбів буде зруйноване і страшний Суддя судитиме людей. Кінець".

Існують різні трактування цього пророцтва. Одні вважають, що Петро стане наступником Франциска, інші ж думають, що саме Франциск є останнім Папою.

Релігієзнавці зазначають, що нинішній Папа обрав ім'я Франциск на честь святого Франциска Ассизького, якого при народженні звали Джованні ді П'єтро, що означає Петро.

Однак існує багато сумнівів щодо справжності "Пророцтва пап". Воно було "втрачене" в архівах Ватикану до 1559 року. Вчені припускають, що розширений опис останнього Папи міг бути доданий під час публікації книги, оскільки він значно довший за описи інших пап.

Раніше "Телеграф" також писав, що Папу Римського може замінити українець. Микола Бичок – єпископ Мельбурнської єпархії УГКЦ, йому 45 років.