В оформленні пенсії можуть відмовити: як діяти у такому випадку

Є одна обставина, за якої ПФУ має повне право відмовити особі в оформленні виплати

Є певні правила, яких потрібно дотримуватись, аби у пенсіонера не забрали його виплату. Однак Пенсійний фонд України взагалі може не оформити пенсію, якщо в трудовій книжці особи не чітко вказані дані.

Аби особі призначили пенсію, їй потрібно надати документи — ідентифікаційний номер, паспорт (або ID-картку), і трудову книжку. Цей перелік затверджено ПФУ, як розповіла адвокатка Лілія Лукацька в коментарі "Українському радіо".

За її словами, розрахунок пенсії відбувається на основі записів в трудовій книжці.

"…отримавши від людини трудову книжку або інший документ, Пенсійний фонд відкриває, рахує стаж і може або зарахувати частково, або взагалі не зарахувати людині страховий стаж у зв'язку з тим, що, наприклад, на титульній сторінці неправильно поставлена дата, або взагалі не поставлена, або різні український і російський варіант написання прізвища" — каже вона.

Тому пенсіонеру варто готуватись до такого можливого сценарію. У разі такого випадку, особі потрібно звернутись до суду. Він буде на боці людини, якщо громадянин правильно подав всі документи та дотримувався усіх правил.

"І останнім часом, на мій погляд, взагалі неможливо призначити пенсію, якщо ти не отримаєш рішення суду. Незалежно від того, чи це буде адміністративна справа, коли ми скасовуємо рішення про відмову в призначенні пенсії, чи це буде цивільна справа, коли ми встановлюємо факт, як було в однієї жінки, коли написання російською і українською мовою не співпадали", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію можна розраховувати, якщо немає стажу.