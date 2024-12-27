Заберут и не спросят: в 2025 году некоторые пенсионеры могут остаться без выплаты

Деньги с карточек в следующем году могут забрать у двух категорий пенсионеров

В 2025 году у некоторых пенсионеров могут забирать их средства со счетов. Это касается тех, кто не будет пользоваться финансами или не пройдет идентификацию.

В следующем году для пожилых лиц будут действовать изменения, согласно статье 41 проекта бюджета. Об этом говорится в материале "OBOZ.UA".

Отмечается, что правительство предлагает изымать средства с банковских карт у пенсионеров, которые не используют их или не прошли идентификацию, а именно:

лиц, не использовавших счет в течение 12 месяцев: если со счета не снимали средства, не осуществляли переводы или безналичные расчеты, остаток средств будет возвращен в Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

граждан со статусом ВПЛ до 24 февраля 2022 года, которые не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев.

Но следует отметить, что такие нововведения касаются ВПЛ, оформивших этот статус в начале полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что влияет на размер будущей пенсии и при каких условиях она будет выше.