Настав час морозива. Де можна найдешевше купити популярні смаколики

У деяких магазинах є значно нижчі ціни, аніж в інших

Морозиво зазвичай має попит у літній період, хоча є ті, що починають купувати його з першими промінцями сонця. Якщо пошукати більш вигідні ціни, то на одній пачці можна зекономити понад 20 гривень.

Скільки коштує десерт у популярних супермаркетах України та де наразі його можна придбати з приємними знижками, читайте на "Телеграф". Для порівняння ми взяли три найбільш популярні пропозиції.

Скільки коштує популярне морозиво в АТБ

Ціна на морозиво "Хрещатик", а саме пломбір у стаканчику 70 грамів, складає 11,9 гривні по акції. Тим часом "Хладик" 75-грамовий каштан зі солоною карамеллю в глазурі та полуничний в білій глазурі коштує 17,90 гривень по акції. А от 100-грамовий стакан великан з какао та вареним згущеним молоком або з абрикосом та вишнею від "Ласунка" можна придбати за 35,90 гривень.

Вартість морозива в Фора

Тут вже ціни значно вищі, якщо порівнювати з АТБ. За морозиво:

"Хладик" каштан класичний 75 грамів супермаркет просить 39,60 гривень;

"Хрещатик" пломбір 15% 90 грамів — 35,90 гривень;

"Ласунка" стакан великан з пломбіром 15% 95 грамів — 42,00 гривень.

Які цінники на морозиво є в Auchan

"Хладик" каштан класичний 75 грамів у супермаркеті лежить з цінником в 41,20 гривень. За морозиво "Хрещатик" пломбір у стакані 90 грамів потрібно заплатити 35,20 гривень, а за "Ласунка" стакан великан 85 грамів — 42,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки здорожчали продукти для паски у 2025 році, якщо порівнювати з 2024.