Бутерброд стане дорогим задоволенням: ціни на складники повзуть вгору

Вартість деяких продуктів виросла на сотні гривень

Бутерброд, канапка, накладанець — називайте, як забажається. Одна з популярних в Україні страв і на сніданок, і до святкового столу стає дорожчою, здебільшого через дорожчання основних продуктів — хліба та масла.

Останнім часом здорожчала вся молочна продукція. За кілька місяців зросла вартість сировини — молока через скорочення поголів'я корів у воєнний час, зростання вартості кормів та зменшення об’єму надоїв. Все це призвело до різкого зростання вартості масла. Згідно з даними порталу Мінфін, масло зросло за останній місяць у вартості на 5 грн при жирності 72%. Якщо ж брати в ширшому розрізі, то з вересня вартість у деяких виробників зросла на 20 грн на пачці.

Ціни на масло в Україні

Ціни на хліб, як на базовий продукт, теж не можуть потішити. Через недостатню кількість зібраного врожаю, інфляцію і інші причини, вартість хліба зросла на 5 гривень за місяць. Зниження цін не очікується.

Ціни на хліб в Україні

Однак бутерброд — це не тільки хліб з маслом. Покласти на нього ковбаску стане відчутно дорожче. За кілограм Брауншвейської сирокопченої ковбаси в грудні просять іноді більше ніж 1000 грн, тоді як в листопаді вартість ковбаси була майже на 200 грн нижчою. Простіші сорти ковбас зросли у вартості не так відчутно, додавши до 10 грн в ціні на палці.

Ціни на ковбасу в Україні

Якщо ж хочеться додати рибної нотки, то поціновувачів червоної риби можна потішити. Ціни підростають не настільки радикально. На деякі дорожчі позиції вартість навіть не змінилась. "Телеграф" порівняв скільки коштувало 500 г слабосолоного лосося в одному з супермаркетів в жовтні 2023 року та в грудні 2024 — ціна майже не змінилась.

Ціна на червону рибу

Раніше "Телеграф" розповідав про зростання вартості овочів. Морква виросла в ціні.