Бутерброд станет дорогим удовольствием: цены на составляющие ползут вверх

Цена некоторых продуктов выросла на сотни гривен

Бутерброд, бутерброд, накладчик – называйте, как захочется. Одно из популярных в Украине блюд и на завтрак, и к праздничному столу становится дороже, в основном из-за удорожания основных продуктов — хлеба и масла.

В последнее время удорожала вся молочная продукция. Через несколько месяцев возросла стоимость сырья — молока из-за сокращения поголовья коров в военное время, роста стоимости кормов и уменьшения объема надоев. Все это привело к резкому росту стоимости масла. Согласно данным портала Минфин, масло выросло за последний месяц в стоимости на 5 грн при жирности 72%. Если же брать в более широком разрезе, то с сентября стоимость некоторых производителей выросла на 20 грн на пачке.

Цены на масло в Украине.

Цены на хлеб, как на базовый продукт, тоже не могут порадовать. Из-за недостаточного количества собранного урожая, инфляции и других причин, стоимость хлеба выросла на 5 гривен за месяц. Снижения цен не ожидается.

Цены на хлеб в Украине.

Однако бутерброд – это не только хлеб с маслом. Положить на него колбаску станет ощутимо дороже. За килограмм Брауншвейской сырокопченой колбасы в декабре просят иногда более 1000 грн, тогда как в ноябре стоимость колбасы была почти на 200 грн ниже. Более простые сорта колбас выросли в стоимости не так ощутимо, прибавив до 10 грн в цене на палке.

Цены на колбасу в Украине.

Если же хочется добавить рыбной нотки, то любителей красной рыбы можно порадовать. Цены подрастают не столь радикально. На некоторые более дорогие позиции стоимость даже не изменилась. "Телеграф" сравнил, сколько стоило 500 г слабосоленого лосося в одном из супермаркетов в октябре 2023 года и в декабре 2024 — цена почти не изменилась.

Цена на красную рыбу

Ранее "Телеграф" рассказывал о росте стоимости овощей. Морковь выросла в цене.