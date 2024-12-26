"Картопля, цибуля, капуста": скільки в Україні коштують оптом овочі

Різниця цін доволі велика

Ціни на овочі в Україні цього року досить високі й дедалі зростають. Тому купувати їх оптом вийде дешевше, це непоганий варіант для тих, хто має місце для їхнього зберігання.

"Телеграф" розповідає, які гуртові ціни в Україні наприкінці року на найпопулярніші овочі. Гуртом картоплю, цибулю, чи капусту можна купити за нижчими цінами.

Картопля

На одному з популярних сайтів з продажу найвища ціна на картоплю гуртом — 27 гривень за кілограм. Найбюджетніша пропозиція — це дрібна або некондиційна картопля, така коштує в середньому 4 гривні.

Цибуля

Максимально за ріпчасту цибулю гарної якості в сітках просять 20 гривень. Проте ціни на салатну червону "ялтинську" цибулю сягають 100 гривень. Проте є пропозиції продати цибулю середнього розміру гуртом й за 10 гривень.

Капуста

Капуста великими об'ємами продається за цінами від 28 до 16 гривень, залежно від сортів. Проте в Овручі, наприклад, є пропозиція продати цей овоч за 8 гривень за кілограм.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за рік змінилася ціна на продукти для олів'є. Приготування цієї традиційної новорічної страви наразі є дорожчим на 27%, аніж торік.