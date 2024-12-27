Черговий стрибок цін на моркву: чому та чого очікувати українцям надалі

Упродовж тижня морква здорожчала на 15% і аналітики зазначають, що ціна надалі може підвищуватись

Овочі борщового набору мають досить високі ціни й негативна тенденція продовжується надалі. Наразі відбулось чергове зростання вартості моркви, яке пояснюється підвищеним попитом та скорочення пропозиції.

За один тиждень цей овоч здорожчав на 15% і сягнув цінника у 23-30 гривень. Однак вартість коливається залежно від якості та обсягів партій продукції, як повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Здорожчання товару відбулось через скорочення пропозиції некондиції, адже постачання з необладнаних складів для зберігання моркви впали до мінімуму. Крім того, попит на овоч досить високий, а деякі виробники стримують продаж своєї якісної продукції в очікуванні зростання цін.

"На сьогоднішній день морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 2,6 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому оператори ринку зазначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на моркву, у зв’язку з чим вони не виключають, що наступного тижня фермери спробують вкотре підвищити ціни в даному сегменті", — пояснили аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи впаде ціна на вершкове масло в Україні найближчим часом.