Рус

На валютному ринку буде тиша? Яким очікується курс долара перед Новим роком

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Відкриті джерела

Аналітик прогнозує, що цей тиждень не принесе несподіваних коливань на ринку і курс готівкової американської валюти не сягне вище 42,40 гривень

На валютному ринку України упродовж 30 грудня-5 січня очікується досить спокійна ситуація з курсом долара. За прогнозом експерта, він не перевищить 42,40 гривень.

Тиша на ринку протягом цього тижня настане внаслідок Нового року, коли ділова активність бізнесу і підприємств опускається до мінімуму. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

"Матимемо певний короткий тайм-аут, Національний банк виконав своє завдання на 2024 рік, офіційний курс доведений до планових 42 грн/долар. Бізнес – на канікулах, населення зайняте новорічними турботами", — аналізує він.

Тому, згідно з його прогнозом, середній готівковий курс долара коливатиметься на рівні 42,20-42,40 гривень.

Курс долара в Україні станом на 30 грудня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 30 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,75 грн (купівля) та 42,30 (продаж). Готівковий курс — 42,30 (купівля) та 42,38 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,9403 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли курс долара зросте на 10% в Україні. Інвестбанкір поділився прогнозом на 2025 рік.

Теги:
#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара