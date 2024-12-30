На валютному ринку буде тиша? Яким очікується курс долара перед Новим роком

Аналітик прогнозує, що цей тиждень не принесе несподіваних коливань на ринку і курс готівкової американської валюти не сягне вище 42,40 гривень

На валютному ринку України упродовж 30 грудня-5 січня очікується досить спокійна ситуація з курсом долара. За прогнозом експерта, він не перевищить 42,40 гривень.

Тиша на ринку протягом цього тижня настане внаслідок Нового року, коли ділова активність бізнесу і підприємств опускається до мінімуму. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

"Матимемо певний короткий тайм-аут, Національний банк виконав своє завдання на 2024 рік, офіційний курс доведений до планових 42 грн/долар. Бізнес – на канікулах, населення зайняте новорічними турботами", — аналізує він.

Тому, згідно з його прогнозом, середній готівковий курс долара коливатиметься на рівні 42,20-42,40 гривень.

Курс долара в Україні станом на 30 грудня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 30 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,75 грн (купівля) та 42,30 (продаж). Готівковий курс — 42,30 (купівля) та 42,38 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,9403 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли курс долара зросте на 10% в Україні. Інвестбанкір поділився прогнозом на 2025 рік.