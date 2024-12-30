На валютном рынке будет тишина? Каким ожидается курс доллара перед Новым годом

Аналитик прогнозирует, что эта неделя не принесет неожиданных колебаний на рынке и курс наличной американской валюты не достигнет выше 42,40 гривен

На валютном рынке Украины 30 декабря-5 января ожидается достаточно спокойная ситуация с курсом доллара. По прогнозу эксперта, он не превысит 42,40 гривны.

Тишина на рынке в течение этой недели наступит в результате Нового года, когда деловая активность бизнеса и предприятий опускается до минимума. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.

"Будем иметь определенный короткий тайм-аут, Национальный банк выполнил свою задачу на 2024 год, официальный курс доведен до плановых 42 грн/доллар. Бизнес — на каникулах, население занято новогодними заботами", — анализирует он.

Поэтому, согласно его прогнозу, средний наличный курс доллара будет колебаться на уровне 42,20-42,40 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 30 декабря

По данным портала "Минфин", в понедельник, 30 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,75 грн (покупка) и 42,30 (продажа). Наличный курс — 42,30 (покупка) и 42,38 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,9403 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда курс доллара вырастет на 10% в Украине. Инвестбанкир поделился прогнозом на 2025 год.