Чи може чоловік отримати відстрочку, якщо дружина вагітна третьою дитиною

Адвокати пояснили, спираючись на законодавство

Серед причин відстрочки від мобілізації для військовозобовʼязаних чоловіків є наявність трьох неповнолітніх дітей. Проте чи стосується це тих випадків, коли жінка лише вагітна третьою дитиною?

Як зазначають в адвокатському обʼєднанні "Бачинський та партнери", це не є підставою до відстрочки. Відповідне зафіксовано у законодавстві.

"Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 червня, змінились правила військового обліку та відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних чоловіків та жінок. Окремо в законі вказано, що відстрочку можуть отримати чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей до 18 років. Але зазначається, що факт вагітності не є безпосередньо. підставою для відстрочки у призові, а лише наявність 3 дітей", — пояснюють адвокати.

Вони додають, що у новому законі про вимоги до військовозобов’язаних та тих, хто не підлягає мобілізації, є окремі пункти про кількість дітей та їх статус, на основі яких можна розраховувати на отримання відстрочки від призову. При наявності трьох і більше дітей, які перебувають на утриманні чоловіка, та які не досягли 18-річного віку, є право на отримання відстрочки.

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