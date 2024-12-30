Долар вперше піднявся вище 42 гривень: чого чекати від курсу валют у 2025 році

Курс долара побив рекорд

Офіційний курс української національної валюти вперше досяг позначок 42 гривні за один долар США. При цьому не виключено, що наступного року ослаблення гривні продовжиться.

Про це йдеться в офіційному курсі валют НБУ на 31 грудня. На графіку видно, що вартість долара майже досягла позначки 42 гривень 24 і 25 грудня, але потім вона знову впала.

Таким чином, станом на останній день 2024 року вартість долара становила 42,0390 гривні.

Курс інших популярних валют встановлено на такому рівні:

1 євро — 43,9266 грн;

1 злотий — 10,2966 грн;

1 фунт стерлінгів — 52,9460 грн.

Водночас начальник департаменту казначейства "Глобус банку" Тарас Лісовий у коментарі УНІАН повідомив, що гривня може і впасти в новому році до 46-47 гривень за долар. За його словами, існує безліч факторів, які можуть вплинути на курс валют, починаючи з ходу війни та закінчуючи обсягами іноземної допомоги.

Він нагадав, що у бюджеті наступного року курс долара закладено на рівні 45 гривень.

"Тобто, за аналогією 2024 року, це означає, що курсові показники змінюватимуться з етапами зростання та зниження, проте наприкінці 2025 року вони можуть коливатися в діапазоні 46-47 грн", — сказав Лісовий.

Нагадаємо, кандидат економічних наук Іван Ус раніше розповів "Телеграфу" про те, який курс долара буде у 2025 році та які фактори на нього вплинуть.