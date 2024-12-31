В 2025 гривня продолжит обесцениваться: как может измениться курс доллара

В следующем году курс доллара может повыситься до 45,5–46,6 гривны

Официальный курс доллара в Украине поднялся выше 42 гривен. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году валюта может стоить как 45,5 гривен, так и 46,5 гривен.

За 2024 год курс американской валюты вырос на 4 гривны. В следующем году ожидается, что гривна обесценится не более чем на 10%, говорится в издании "Экономическая правда".

Согласно данным, в "Райффайзен Банке" на конец следующего года прогнозируют доллар по 45,5 гривен, в Concorde Capital – по 46 гривен, в Киевской школе экономики – по 46,5 гривен, в группе ICU – по 46,2 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 31 декабря

По данным портала "Минфин", во вторник, 31 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,85 грн (покупка) и 42,45 (продажа). Наличный курс — 42,36 (покупка) и 42,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,039 грн.

Ранее Телеграф писал о том, может ли курс доллара достичь 42,8 гривны в начале 2025 года. Эксперт также рассказал о факторах, влияющих на показатели.