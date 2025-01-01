Ежемесячно по почти 2400 гривен: кому из пенсионеров предусмотрена такая надбавка с 2025
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С января следующего года пожилым лицам, добровольно проживавшим в зонах отселения в Чернобыльской зоне, будет осуществляться ежемесячная доплата к пенсии
Некоторые пенсионеры в Украине с января 2025 рассчитывают на доплаты к своим выплатам. Сумма такой надбавки составит 2361 гривну, и она будет начисляться ежемесячно.
Уже со следующего месяца отдельные пенсионеры-чернобыльцы будут получать надбавку к выплатам, как рассказала начальник управления пенсионного обеспечения главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области Татьяна Коваль в комментарии "Общественному".
По ее словам, для всех пенсионеров, не работающих и постоянно проживавших в зонах безусловного и добровольного отселения в Чернобыльской зоне с 26 апреля 1986 по 1 января 1993 года, будут начислять по 2361 гривне доплаты ежемесячно.
Стоит отметить, что такая выплата временная — до конца военного положения. Средства для таких начислений были заложены в государственный бюджет на 2025 год.
В то же время, проверять, принадлежат ли лица к такой категории населения, будут органы государственного демографического реестра.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из пенсионеров сумма выплаты не может быть ниже 8 тысяч гривен.