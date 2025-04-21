Політолог Віктор Небоженко про відносини США та Китаю і вплив Трампа на них

Президент Трамп запізнився — він розпочав торгівельну війну з Китаєм, перш ніж змусив Україну здатися та підписати ганебну капітуляцію з союзником Пекіна путінською Росією. Таким чином, Путін вирішив не ризикувати своєю домовленістю з Китаєм і не зв'язуватися з непередбачуваним Трампом, але активно використовував його геополітичну недосвідченість і честолюбство у своїх цілях — тиск на Україну.

Внаслідок цього Трамп, з одного боку, зрадив і посварився з Україною, і скинув оборону України на Європу. З іншого боку, Трамп не досяг руйнації альянсу Росії та Китаю, що робить його війну з Китаєм проблематичною.

Джерело: пост Небоженко у Faceboock.