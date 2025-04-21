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Трамп запізнився. Путін вирішив не зв'язуватись з ним - Віктор Небоженко

Автор
Віктор Небоженко
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп Новина оновлена 21 квітня 2025, 12:49
Дональд Трамп. Фото Фото Getty Images

Політолог Віктор Небоженко про відносини США та Китаю і вплив Трампа на них

Президент Трамп запізнився — він розпочав торгівельну війну з Китаєм, перш ніж змусив Україну здатися та підписати ганебну капітуляцію з союзником Пекіна путінською Росією. Таким чином, Путін вирішив не ризикувати своєю домовленістю з Китаєм і не зв'язуватися з непередбачуваним Трампом, але активно використовував його геополітичну недосвідченість і честолюбство у своїх цілях — тиск на Україну.

Внаслідок цього Трамп, з одного боку, зрадив і посварився з Україною, і скинув оборону України на Європу. З іншого боку, Трамп не досяг руйнації альянсу Росії та Китаю, що робить його війну з Китаєм проблематичною.

Джерело: пост Небоженко у Faceboock.

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