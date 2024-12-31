Серйозного росту не буде? Чи зміняться ціни на основні види м'яса у 2025

Науковиця спрогнозувала, що вартість яловичини, свинини та м'яса курки у 2025 майже не зміниться

З 1 січня 2024 року на українському ринку дорожчатимуть популярні продукти. Однак за прогнозами науковиці, серйозного росту роздрібних цін на основні види м'яса чекати не варто.

Вартість яловичини, свинини та м'яса курки у наступному році зафіксується, але є ймовірність невеликого її коливання залежно від регіону. Про це повідомила наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець, як передає "24 Канал".

Вона пояснює, що упродовж 2023-2024 року у магазинах України найбільше вартість виросла на яловичині ребра та гуляш — 168, 95 гривень та 301,32 гривні за кіло відповідно.

Крім того, роздрібні ціни на основні види м'яса протягом цього періоду змінились так:

на свинину (ошийок) зросли до 264,80 гривні за кілограм;

на свинячу лопатку становлять 191,40 гривні за кілограм;

на свинячу грудинку, підчеревину та ребра зменшилися на 2,5-7,2 % і коштують 176,30-181,50 гривні за кілограм;

на сало зменшилися на 4,7% і становлять 234 гривні за кілограм;

на куряче філе збільшились до 172,63 гривні;

на курячі стегна виросли в 4,2% і коштують 121,63 гривні за кілограм;

на курячу тушку зафіксувались на рівні минулого року — 85,60 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що буде з цінами на картоплю в Україні на початку 2025 року.