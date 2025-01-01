Овочі та фрукти б'ють цінові рекорди: чи очікувати здорожчання цих товарів у 2025

Упродовж найближчих місяців експерти прогнозують здорожчання двох популярних категорій продуктів

У найближчі місяці на ринку очікується здорожчання основних видів овочів та фруктів, хоча деякі з них вже мають завищені ціни. Це пояснюється закінченням обсягів якісної продукції та недостатньою кількістю продукції на внутрішньому ринку.

За словами координатора проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорева у коментарі для "Hromadske", ціни на овочі та фрукти будуть рости у найближчі місяці. Тому, за можливості, він радить українцям запастись цими продуктами завчасно.

Він пояснює, що більшість овочів борщового набору ростуть у вартості навесні. У цей період у сховищах закінчуються обсяги якісної продукції.

"Тоді ми імпортуємо необхідні обсяги, а імпорт, як правило, дорожчий, платити за нього треба у валюті, до того ж гривня продовжує втрачати свої позиції. Ми не виключаємо, що у другій половині поточного сезону стане дорожчою і цибуля, бо якісна просто закінчиться у місцевих виробників до березня-квітня. А першу цибулю нового врожаю ми можемо отримати, традиційно, на початку червня", — зазначає Хорев.

Водночас Максима Гопка пояснює, що перші імпортні товари, які будуть ввозитись через нестачу вітчизняних, поступатимуть на ринок раніше, аніж навесні. Тож ціни, ймовірно, будуть рости вже найближчим часом.

А от Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради зауважує, що взимку ціна виросте ще на 15%. Однак здорожчання продукції триватиме, допоки на український ринок не вийдуть виробники, які вирощують овочі та фрукти в теплицях. Марчук каже, що збільшення пропозиції товарів з теплиць буде у квітні-травні.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли українські продукти стануть дорожчими за імпортні.