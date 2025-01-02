Ціни можуть суттєво зрости через підвищення тарифу на транспортування газу, – експерт

Тарифи на електроенергію для населення також зростатимуть

З 1 січня 2025 року для внутрішніх споживачів тарифи на транспортування газу зросли у чотири рази. Підвищення вартості транспортування газу спричинить збільшення собівартості електроенергії. У результаті простим українцям доведеться платити більше за всі товари та послуги.

За перше півріччя 2025 року ціни на продукти в Україні можуть підскочити ще на 20%. Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів кореспондентові УНІАН.

"Через збільшення вартості транспортування газу автоматично збільшиться ціна цього палива для промисловості та бізнесу. І ціни в Україні можуть зрости фактично на все. Можливе зростання цін на всі товари та послуги – від харчових продуктів до оренди, бо опосередковано вартість газу впливає на собівартість електроенергії, оскільки найбільшими споживачами послуги з транспортування газу є енергетичні компанії та облгази", – пояснив експерт.

За словами Попенка, слід готуватися до підвищення тарифів на світло від 5 до 20% від поточних. Крім того, за перше півріччя цього року ціни на продукти можуть зрости на 10-20%.

"Тарифи на світ підніматимуть, орієнтовно це відбудеться 1 червня, тому що дія постанови НКРЕКУ, яка була прийнята минулого року, закінчується 1 квітня 2025 року. Потім, я впевнений у цьому, тарифи будуть підняті до 6,32-6,64 грн за кіловат", – сказав він.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні планується збільшити ставки акцизного податку на тютюнові вироби. Цього року акциз для сигарет піднімуть з 57,4 євро до 78 євро за 1000 сигарет, а до 2028 року розмір податку сягне 90 євро. Таким чином ціна може зрости на 40 грн за одну пачку.