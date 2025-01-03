Стаж, якого не вистачає до пенсії, можна докупити - скільки коштує рік (відео)

Ця "функція" не всім по кишені

Якщо для виходу на пенсію в українців не вистачає трудового стажу, то додаткові місяці та навіть роки можна докупити. У 2025 році для зарахування одного повноцінного місяця стажу потрібно заплатити 1760 гривень. При цьому "купити" рік стажу буде не всім по кишені, адже за нього треба буде викласти 21 480 гривень.

Таку можливість мають усі громадяни нашої країни, яким виповнилося 16 років. Про це повідомила провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Лідія Ткаченка в ефірі "Київ24".

Згідно з даними урядового порталу, докупити стаж можуть особи, які проживають за кордоном та планують отримувати пенсію в Україні. У той же час, ця функція доступна громадянам з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити свою майбутню виплату.

Так, докупити страховий стаж можуть застраховані та незастраховані особи віком від 16 років, які належать до однієї із зазначених категорій:

працевлаштовані за кордоном, які бажають отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

люди з низьким рівнем офіційного прибутку, які хочуть збільшити розмір пенсії.

За словами Лідії Ткаченка, у 2025 році для зарахування одного повноцінного місяця стажу, особі потрібно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1760 гривень. Таким чином, річний стаж коштуватиме 21 480 гривень.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні буде змінено умови для виходу на пенсію у 60 та 63 роки через підвищення страхового стажу, необхідного для призначення цих виплат. Тривалість страхового стажу зростатиме з кожним роком, аж до 2028 року.

Таким чином, для того, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2028 році, потрібно буде мати не менше 35 років стажу. При цьому з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Правила виходу на пенсію з 2025 року

Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати не менше 32 років страхового стажу для чоловіків та жінок.

Ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію у 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року.

За наявності страхового стажу від 15 до 21 років пенсійні виплати призначать у 65 років.

Якщо ж людина має менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Раніше "Телеграф" розповідав, як самостійно українцю можна розрахувати свою майбутню пенсію за допомогою онлайн-калькулятора на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.