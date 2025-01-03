Пенсія у 2025: яких змін очікувати українцям

У цьому році збільшиться норма стажу для виходу на пенсію, розмір виплат, що перевищує максимальний, уріжуть, будуть списувати кошти з карток переселенців та ще деякі зміни

Пенсіонери в Україні продовжують отримувати свої виплати, але якщо реформи в пенсійній системі набудуть чинності, то з 2025 року можна очікувати на нові зміни — збільшення страхового стажу, урізання пенсій, списання коштів тощо.

Які зміни передбачені для пенсіонерів у 2025 році, пояснив пенсійний експерт Сергій Коробкін у виданні "На пенсії". Він назвав чотири основні нововведення.

Що відбудеться у 2025 році:

Збільшення стажу для виходу на пенсію за віком у 60 років. Якщо у 2024 році для цього потрібно мати 31 рік стажу, то у 2025-му знадобиться вже 32 роки. Таке правило діятиме для всіх українців;

Урізання "великих" пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн). Вони будуть тимчасово зменшені до закінчення воєнного стану;

Списання коштів з карток у деяких переселенців, зокрема у тих, хто за останній рік не витратив ці виплати на рахунку в "Ощадбанку" та тих, хто не пройшов ідентифікацію;

Зміна порядку виплати надбавок за проживання у чорнобильській зоні обов'язкового або гарантованого добровільного відселення. З 2025 року для таких осіб встановлюється надбавка у 2361 гривню.

Крім того, у цьому році очікується пенсійна реформа, що складатиметься з таких частин:

Реформа чинної солідарної пенсійної системи, що передбачає запровадження пенсійних балів.

Запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Однак це ще на стадії обговорення і якщо проголосують за введення додаткового рівня пенсійного забезпечення, то діяти ця система почне не раніше 2026 року. Коробкін наголошує, що вона ніяк не вплине на нинішні пенсійні виплати.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто у 2025 році з пенсіонерів може залишитись без виплати.