Чи може особа за кордоном оформити українську пенсію дистанційно

Особам, що проживають в інших країнах, не потрібно їхати в Україну аби оформити пенсію

Українці, які проживають за кордоном, можуть оформити собі пенсійні виплати на Батьківщині. Для цього не обов'язково повертатись додому.

Особі потрібно звернутись за місцем свого проживання чи реєстрації до органів Пенсійного фонду. Є також можливість оформити виплату в електронному вигляді через портал Пенсійного фонду, як каже адвокатка Лілія Лукацька в інтерв'ю Українському Радіо.

Заяву на оформлення пенсії можна подати через "Дію", портал pfu.gov.ua або поштою, однак останній варіант вона не радить, аргументуючи, що реєстрація на сайті ПФУ є найпростішою.

"Хочу звернути увагу, що особа, яка звертається до Пенсійного фонду, чітко повинна зазначити, з якою заявою вона звертається. Якщо ставиться питання про призначення пенсії, то зазначаєте, яку пенсію ви хочете, бо в нас існують декілька видів пенсії. Основна — це пенсія за віком. Є пенсія по інвалідності, пенсія по втраті годувальника. Ще можуть бути пенсії за вислугу років, але вони призначаються за окремими законами", — пояснила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів отримуватиме збільшені виплати з наступного року.