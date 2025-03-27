Спочатку це був елітний готель: як раніше виглядав будинок "Дах світу" у Харкові

Це місце стало частиною історії Харкова

У кожному місті є будинки, овіяні легендами. Це можуть бути старовинні особняки, занедбані будинки чи величні споруди, які пам’ятають сотні історій. Особливо такі будівлі притягують своєю загадковістю, адже з часом вони обростають міфами та стають частиною міської культури. Одним із таких місць у Харкові є знаменитий будинок на провулку Театральному, 6.

Ця споруда, відома під іменами "Дах світу" та "Дім Бутусова", має насичену та суперечливу долю. Зведений у 1910 році за проєктом архітектора Лева Тервена, він спочатку був прибутковим будинком чи готелем для заможних гостей.

Харків, пров. Театральний, 6 у 1910 році

У стилі модерн із просторими квартирами, прикрашеними ліпниною та мармуром, він виділявся серед навколишньої забудови. Розташований у центрі Харкова, поряд з вулицею Пушкінською, будинок привертав увагу не лише архітектурою, а й видом, що відкривався з даху. Саме завдяки цьому будинок отримав першу назву — "Дах світу".

Цей будинок привертав увагу

План будинку

За часів Радянського Союзу будинок втратив своє первісне призначення: у ньому організували гуртожиток для співробітників Гідрометеорологічної служби. Однак у 1970-х будівля сильно постраждала від пожежі, після чого мешканців виселили, а сама будова занепала. У цей період вона почала набувати нового життя — вже як міський міф. У 90-ті роки біля "Даху світу" збиралася неформальна молодь, і будівлю почали називати "Будинком Бутусова" — імовірно, через популярність пісень В’ячеслава Бутусова, які часто звучали в цьому середовищі. Паралельно в покинутих приміщеннях тренувалися рятувальники, чия база розташовувалася неподалік.

Згодом від будинку залишилися лише стіни

Доля будинку на Театральному провулку складалася непросто. Наприкінці 80-х були спроби відновити його, але перебудова внесла свої корективи. У 90-х роках будівлю планували переобладнати під обласну медичну бібліотеку, але проєкт так і не реалізували. Роки йшли, а будинок продовжував руйнуватися, поступово перетворюючись на місце паломництва фотографів, любителів покинутих будівель та шукачів містики. Навколо нього народжувалися легенди — наприклад, про те, що кожен, хто намагався його відновити, стикався з низкою невдач або навіть втрачав свідомість.

"Дах світу" — це одне з містичних місць у Харкові

У 2020 році міська влада прийняла остаточне рішення: будівлю знесуть, а на її місці з’явиться сучасний житловий комплекс із підземним паркінгом. Реалізацією проєкту зайнялася компанія "Арт Компані ЛТД". Це викликало суперечки серед харків’ян, адже будинок, попри аварійний стан, вважався пам’яткою архітектури та символом минулої епохи.