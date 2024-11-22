Як оформити і на що витратити "тисячу Зеленського"

Названо також заборони щодо цієї порограми

З грудня 2024 року розпочнеться нова соціальна програма "Зимова єПідтримка". Вона була ініційована президентом Володимиром Зеленським. Громадяни, які перебувають на території України, включаючи дітей, отримають допомогу в розмірі 1000 гривень.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на Урядовий портал. Ми розповімо, як оформити допомогу і на що її можна витратити.

Як отримати "тисячу Зеленського" — покрокова інструкція

Державна програма "Зимова єПідтримка" пропонує українцям отримати 1 тисячу гривень на соціальні потреби.

Через застосунок "Дія"

Встановіть застосунок "Дія" на смартфон.

Відкрийте картку "Національний кешбек" в одному з банків-партнерів (ПриватБанк, monobank, Ощадбанк та інші). Відкриття та обслуговування картки безкоштовне.

Активуйте картку в розділі "Сервіси" в "Дії".

Оберіть послугу "Зимова єПідтримка" і подайте заявку.

Очікуйте зарахування коштів.

Через банк

Особи, які не користуються "Дією" можуть звернутися до банків-партнерів для оформлення картки "Національний кешбек".

Через "Укрпошту"

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту", автоматично отримають допомогу без подання заявок. Гроші можна буде використати для оплати комунальних послуг або покупок.

Як скористатись грошима

Кошти можна буде використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, квитків "Укрзалізниці", донати на ЗСУ та інші послуги. Програма діятиме до кінця лютого 2025 року, а витратити допомогу можна буде до кінця наступного року.

Зняти готівку з картки не можна. Оплата можлива як онлайн, так і офлайн, але лише в межах визначених категорій. Банки відслідковуватимуть тип витрат за МСС-кодами.

Допомога українцям

Нагадаємо, уряд схвалив план реалізації програми "Зимова єПідтримка", в рамках якої громадяни отримають одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Для цього буде виділено 5 мільярдів гривень.

Володимир Зеленський оголосив про старт виплат українцям з 1 грудня. Сума допомоги становитиме 1000 гривень.

Варто зазначити, що люди по-різному відреагували на ініціативу глави держави про роздачу тисячі гривень. Реакцію українів ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA політолог Володимир Фесенко заявив, що опозиції, яка критикує рішення президента Володимира Зеленського про виділення 1000 гривень кожному українцю, слід пам’ятати, що вона теж може прийти до влади і буде робити щось подібне.