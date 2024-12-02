Без "Дії" не впорайтеся. Як швидко оформити "тисячу Зеленського"

Отримати допомогу зможуть не всі

З 1 грудня стартувала соціальна програма "Зимова єПідтримка", яку раніше анонсував президент України Володимир Зеленський. Усі українці, які перебувають на території країни, включно з дітьми, можуть отримати допомогу в розмірі 1000 гривень.

Таким чином уряд вирішив підтримати населення під час опалювального сезону. "Телеграф" розповідає про те, як можна оформити допомогу, кому вона не доступна і на що можна витратити тисячу від Зеленського.

Як оформити допомогу

Допомога від держави "Зимова єПідтримка" є одноразовою та буде доступною для українців, які знаходяться на території нашої країни. Діятиме програма протягом грудня 2024 — лютого 2025 року.

Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію". Витратити кошти можна буде до кінця 2025 року.

Оформити допомогу найлегше через додаток "Дія". Особи, які не користуються програмою, можуть звернутися до банків-партнерів для оформлення картки "Національний кешбек", на яку і прийде допомога.

Важливо пам’ятати, що відкриття та обслуговування картки "Національний кешбек" є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 гривень нараховуватись не буде.

Інструкція з оформлення допомоги

Через додаток "Дія"

Встановіть програму "Дія" на смартфон.

Відкрийте картку "Національний Кешбек" в одному з банків-партнерів (ПриватБанк, monobank, Ощадбанк та інші).

Активуйте картку в розділі "Сервіси" у "Дії".

Виберіть послугу "Зимова підтримка" та подайте заявку.

Чекайте на зарахування коштів.

Через "Укрпошту"

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту", автоматично отримають допомогу без подання заявок. Витратити кошти вони зможуть також через Укрпошту — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Хто не отримає тисячі гривень від Зеленського

Не отримають гроші лише ті українці, які перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях. Верифікація має нібито відбуватися з геолокації користувача в додатку "Дія".

На що можна витратити гроші:

комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіта, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв’язок, страхування;

благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації;

салони краси, розваги та інші послуги.

Зняти готівку з картки "Національний кешбек" не можна. Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на зазначені категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію при оплаті карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою та характеризує напрямок бізнесу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про старт виплат українцям з 1 грудня. Люди по-різному відреагували на ініціативу глави держави щодо роздачі тисячі гривень і дехто визнав це "знущанням".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "тисяча Зеленського" поставила під загрозу програму Національний кешбек. Нардеп Ярослав Железняк називає ці рішення популізмом, адже цього року на кешбек забрали гроші із програми розмінування.