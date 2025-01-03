У невизнаному Придністров’ї почали відключати світло

Відключення світла торкнулися головних міст регіону, а також сіл на лівому березі Дністра.

Влада так званої "Придністровської Молдавської Республіки" запровадила віялові відключення світла в регіоні за відключенням централізованого опалення. Це сталося після припинення транзиту російського газу до Європи через територію України.

Про це повідомило так зване "міністерство економічного розвитку ПМР" у Telegram. Відключення пов’язані з тим, що жителі регіону споживають більше електрики, ніж здатна виробляти енергосистему невизнаної "республіки".

Віялові відключення світла торкнулися головних міст Придністров’я: Рибниці, Дубоссар, Бендер, Григоріополя, Слободзеї, Кам’янки та Тирасполя — столиці "Придністровської Молдавської Республіки". Також світла не буде у низці сіл.

Місцевих жителів попередили про те, що у зв’язку із тривалістю технологічного процесу час відключення та включення електроенергії може бути збільшено до 30 хвилин.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію до країн Європи з міркувань національної безпеки. В результаті мешканці самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки" залишилися без опалення та гарячої води.

Як повідомляв "Телеграф", у Придністров’ї дозволили збирати деревину для опалення як альтернативу російському газу. Робити це може кожен житель, проте є обмеження — не можна використовувати бензопилу та транспортний засіб для перевезення дров, наприклад, легковий або вантажний автомобіль, причіп.