Українцям змінили плату за доставку газу: від чого залежить сума

За доставку потрібно платити, навіть якщо ви не користуєтеся газом

З нового року в Україні змінилися суми у платіжках за транспортування газу для всіх споживачів. Хоча тарифи залишилися незмінними, відбувся перерахунок обсягів блакитного палива, за транспортування якого сплачують користувачі.

Для когось платіжка стане меншою, а для когось – більшою, адже все залежить від кількості спожитого газу за минулий рік. Про це пише OBOZREVATEL.

За доставку газу потрібно платити щомісяця, навіть якщо ви не користуєтеся газом, але ваша оселя підключена до газової труби. Суму розраховують просто: середнє споживання газу за місяць множать на тариф вашої газової компанії.

Тарифи суттєво різняться залежно від регіону. Наприклад, у Полтавській області мешканці Кременчука сплачують 0,552 грн за доставку кубометра, а жителі Гадяча – 2,388 грн. При цьому вартість самого газу однакова – 7,96 грн за кубометр.

Розрахунки роблять за період з жовтня по вересень. Якщо сім'я за рік використала 1000 кубометрів газу, то в Гадячі за доставку щомісяця треба платити 199 грн, а в Кременчуці – лише 46 грн.

За умови збільшення споживання на 30% мешканці Гадяча сплачуватимуть 258,69 грн, а Кременчука – 59,79 грн. У разі зменшення споживання на такий самий відсоток платіжки становитимуть 139,29 грн та 32,19 грн відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи піднімуться тарифи на газ для населення. Нацрегулятор поставив крапку у питанні.