Курс стрімко росте і б'є нові рекорди: що буде з доларом протягом 2025

У поточному році курс американської валюти поступово, ймовірно, зросте до 47 гривень

У 2025 році курс долара може вирости до рекордної позначки. Аналітик прогнозує, що протягом року на ринку відбуватиметься курсове ралі, адже спочатку показники будуть рости, потім на деякий час все стабілізується, однак після того все поновиться.

Національна валюта буде знецінюватись протягом першого півріччя, однак у другому може відбутись стабілізація, якщо буде гарний врожай та активність аграрного сектора. Після того, восени, знову, ймовірно, почнеться здорожчання долара, хоча вже і не так активно, як розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для "РБК-Україна".

Він прогнозує, що курс долара може вирости до 43-44 гривень і влітку стабілізується на рівні 45 гривень. Але вже наприкінці 2025 показники зростуть до 47 гривень.

Курс долара в Україні станом на 9 січня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 10 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,20 грн (купівля) та 42,90 (продаж). Готівковий курс — 42,95 (купівля) та 43,05 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,2825 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який курс долара очікувати українцям упродовж найближчих чотирьох років.