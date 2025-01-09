Україну у 2025 році очікує значне знецінення гривні: прогноз щодо курсу долара

У поточному році курс американської валюти серйозно виросте і, за словами експерта, українцям варто готуватись до майже 46 гривень

Упродовж 2025 року гривня продовжить падати в ціні. Експерт каже, що курс долара може сягнути майже 46 гривень.

Керівник підрозділу макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук у коментарі для РБК-Україна пояснює, що Національний банк продовжить знижувати курс гривні протягом цього року і додає, що нині обмінний курс національної валюти залежить від рішень банку, а не ринкових факторів.

"Ми вважаємо, що НБУ продовжить поступово послаблювати курс. Послаблення гривні, ймовірно, буде мінімальним протягом першої половини 2025 року, адже НБУ прагнутиме не створювати нові проінфляційні ризики. Проте після того, як інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2025-го, НБУ може дозволити стрімкіше послаблення гривні", – говорить Ваврищук.

Він прогнозує, що гривня упродовж 2025 року знеціниться не більше, аніж на 10%. Водночас курс долара наприкінці року складе трохи нижче 46 гривень.

Курс долара в Україні станом на 9 січня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 9 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,15 грн (купівля) та 42,80 (продаж). Готівковий курс — 42,80 (купівля) та 42,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,2361 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, деякі експерти передбачають, що курс долара в Україні в кінці року зросте до 47 гривень.