Долар по 42 - це тільки квіточки: яким прогнозується курс у найближчі чотири роки

У 2025 році курс американської валюти складе 45 гривень, а у 2029 році — 51,7 гривні, за прогнозами МВФ

У 2025 році аналітики прогнозують, що курс долара може вирости понад 45 гривень. А вже протягом наступних трьох років показники можуть сягнути від 48,6 до 51,7 гривні.

Прогноз щодо курсу долара на 2025-2029 роки дав Міжнародний валютний фонд. Упродовж цього періоду гривня, ймовірно, суттєво знеціниться.

Скільки коштуватиме американська валюта до 2029 року включно:

середньорічний курс у 2025 році становитиме 45 гривень;

у 2026 році — 48,6 гривні;

у 2027 році – 48,6 гривні;

у 2028 році – 50,2 гривні;

у 2029 році – 51,7 гривні.

За словами аналітиків МВФ, глобальна інфляція стабільно буде знижуватись до 4,5% у поточному році.

Курс долара в Україні станом на 3 січня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 3 січня, середній курс долара в українських банках становить 41,85 грн (купівля) та 42,45 (продаж). Готівковий курс — 42,45 (купівля) та 42,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,0385 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати спаду курсу долара в Україні після свят.