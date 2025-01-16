Курс опустився нижче 43. Що буде з доларом на цьому тижні

До кінця поточного тижня готівковий курс американської валюти не перевищить 42,80 гривень

На поточному тижні, з 16 по 19 січня, не очікується різких коливань курсу долара. На готівковому ринку показники не сягнуть вище 42,80 гривень.

Упродовж 16-19 січня 2025 курсові коливання на міжбанку будуть більш-менш стабільними, а на готівковому ринку показники залежатимуть від курсу на міжбанку та рівня попиту. Про це повідомив Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для "24 Каналу",

"Все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму "керованої гнучкості", — каже він.

За його прогнозом, на міжбанку курс долара коливатиметься в коридорі 42-42,50 гривень, а на готівковому ринку — 42-42,80 гривень.

Курс долара в Україні станом на 16 січня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 16 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,20 грн (купівля) та 42,85 (продаж). Готівковий курс — 42,74 (купівля) та 42,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,2659 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме долар у січні.