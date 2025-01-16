Деякі сорти здорожчали на 90%. Як це позначиться на каві у 2025

У кінці 2024 року в Україні почала дорожчати кава й така тенденція триматиметься ще деякий час

В Україні продовжують дорожчати популярні продукти, які вживають майже всі. Ціни продовжують рости й на каву, що пояснюється скороченням врожаю в Бразилії. Така тенденція продовжиться протягом першого кварталу 2025 року.

Арабіка протягом кінця 2024 року зросла в ціні на 85%, а робуста — на 90%. В Україні вартість чашки кави в кав'ярнях зросла на 30%, як пише Bizagro.

За одну порцію еспресо потрібно віддати в середньому 31 гривню, у Києві вона коштує 36 гривень, а на Одещині — до 40 гривень.

Таке здорожчання було викликано посухою в Бразилії, яка вплинула на врожайність. Через аномальний клімат та низький врожай експерти прогнозують, що кава дорожчатиме протягом першого кварталу 2025 року.

Варто нагадати, що шоколад в Україні може здорожчати. Власник компанії "Какао Смак" повідомив, що у найближчий місяць вартість на цей продукт виросте на 50-70%. Це пов'язано зі здорожчанням сировини для вироблення шоколаду.

Раніше "Телеграф" писав про те, як за місяць змінилась вартість на три популярні фрукти. Місцями різниця склала понад 40 гривень.