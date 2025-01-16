Курс опустился ниже 43. Что будет с долларом на этой неделе

К концу текущей недели наличный курс американской валюты не превысит 42,80 гривен

На текущей неделе, с 16 по 19 января, не ожидается резких колебаний курса доллара. На наличном рынке показатели не достигнут выше 42,80 гривны.

В течение 16-19 января 2025 курсовые колебания на межбанке будут более или менее стабильными, а на наличном рынке показатели будут зависеть от курса на межбанке и уровня спроса. Об этом сообщил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для "24 Канала",

"Все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы "системы" валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима "управляемой гибкости", — говорит он.

По его прогнозу, на межбанке курс доллара будет колебаться в коридоре 42-42,50 гривен, а на наличном рынке – 42-42,80 гривен.

Курс доллара по Украине по состоянию на 16 января

По данным портала Минфин, в четверг, 16 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,20 грн (покупка) и 42,85 (продажа). Наличный курс — 42,74 (покупка) и 42,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,2659 грн.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет стоить доллар в январе.