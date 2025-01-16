Йдуть на фронт "сліпі", голі і босі. Чому у росіян виникли проблеми з випуском танків

Технічний "канібалізм" окупантам не допомагає

Росія має величезні проблеми з виробництвом і ремонтом бойових танків через недосконалість промислової бази, брак комплектуючих і традиційну корупцію в оборонно-промисловому комплексі (ОПК). Окупанти змушені вдаватися до технічного "канібалізму", щоб укомплектувати хоча б частину бронетехніки.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він пояснив, як це позначається на ситуації на фронті.

— Переважна більшість танкових циклів на Росії є неповного формату, тобто якщо вони танк навіть зроблять, там може не бути приладів нічного бачення, бо їх нема де взяти, — каже військовий експерт. — Вони їх десь брали, щоб комплектувати той чи інший тип танку. Тобто це вже "недоделка".

Братчук пояснив, що складнощі із комплектуванням стосуються і ремонту бронетехніки, яка перебувала на складах.

— Щось знімається із зберігання, а там все покрали. А те, що з ремонту або з бази зберігання беруть — потім видають за новий танк. Тобто російська військова корупція ніде не поділася. І це досить вагомий аргумент. Але головне — цьому виробництву сьогодні багато чого не вистачає, — каже речник УДА.

Він звернув увагу на зведення Генштабу ЗСУ, який щодня публікує втрати ворога у живій силі і техніці.

— Там стало менше уражених танків. Українські воїни стали менш влучними? Навпаки, професійна майстерність зросла. Це перш за все тому, що танки менше застосовують на тих чи інших напрямках. Їх використовують як гаубиці із замаскованих позицій, плюс технології, які змінили хід цієї війни — це дрони, які летять і уражають. Тому треба максимально все сховати, щоб таких уражень не було, треба відходити на замасковані позиції, — каже військовий експерт.

Він пояснив, що удари далекобійних дронів по об’єктах ОПК в глибині Росії призводять до зривів випуску важкої бойової техніки, конче потрібної ворогу на передовій.

— Мене цікавить, щоб виробництво вороже було "вибито", щоб на фронт танк йшов необладнаний, "сліпий", "голий-босий" приїхав і його лупанули. Хіба від гарного життя росіяни просять зброю по всьому світу, в тому числі й танки. "Мосфільм" віддав свої танки, ми з цього посміялися, але це правда — їх забрали, щоб вони воювали, — Братчук припустив, що вони вже можуть бути знищені.

Він додав, що саме через важкі втрати росіяни випрошують у Північної Кореї гаубиці й іншу бойову техніку.

— Сподіваюся, у Росії саме такої технічної складової стане менше. І танків, і артилерійських систем — ствольних і залпового вогню — і це позначиться на житті фронту, — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що через нестачу важкої бойової техніки російські окупанти змушені обшивати бронею вантажівки і штурмувати українські позиції.