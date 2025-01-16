У ДСНС спростували фейк про мобілізацію працівників

У відомстві просять перевіряти інформацію

Майже весь особовий склад Державної служби з надзвичайних ситуацій заброньований. Інформацію про мобілізацію рятувальників неправдива.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. У відомстві зазначили, що 90% особового складу ДСНС заброньовано.

Напередодні ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито 50% рятувальників будуть мобілізовані після 28 лютого. Саме тоді закінчується строк їх бронювання, який необхідно поновлювати.

Що кажуть у ДСНС

У відомстві зазначили, що 90% особового складу ДСНС заброньовано. При цьому працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.

"Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС", — сказано у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у листопаді 2024 року в Україні набув чинності Закон №4087-І щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину (СЗЧ). У них з'явилася можливість добровільно повернутися до служби без кримінальної відповідальності.