Долар може знову здорожчати. Коли готуватися до нового курсу

За прогнозом експерта, долар по 42,8 гривні може бути наприкінці березня

Хоча курс долара на готівковому ринку вже побив новий рекорд в 43 гривні, однак американська валюта, за словами експерта, наприкінці березня може коштувати лише 42-42,8 гривні.

У найближчі три місяці долар може здорожчати до 2%. Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, глава правління Глобус банку Сергій Мамедов у коментарі для "Факти".

За його прогнозом, курс долара в Україні в кінці березня може коливатись в коридорі 42-42,8 гривні. Тобто гривня, ймовірно, буде поступово знецінюватись, але не надмірно. Надалі курс долара залежатиме від багатьох факторів.

"За прикладом 2024 року регулятор може застосувати стратегію згладжування, згідно з якою темпи зростання курсів валют (передусім долара США) можуть бути помірними та стануть дієвим засобом для стримування інфляції", – зазначив експерт.

Він також додає, що Національний банк України має найголовнішу роль у забезпеченні стабільності курсу, адже проводить політику режиму керованої гнучкості та активно працює над балансуванням попиту та пропозиції.

Курс долара в Україні станом на 14 січня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 14 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,2500 грн (купівля) та 43,00 (продаж). Готівковий курс — 42,95 (купівля) та 43,02 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,2692 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у 2025 році Україну очікує значне знецінення гривні. Курс долара, за словами експертів, опуститься до 46 гривень.