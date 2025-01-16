"Король" київського метро втік з України після отримання підозри. Що говорить поліція

У грудні екскерівник метро оголосили у розшук

Поліція відкрила кримінальне провадження на екскерівника КП "Київський метрополітен". Він незаконно виїхав з України на підставі фейкового висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомила поліція Києва. Зауважимо, що правоохоронці не називають імені фігуранта, але hromadske, спираючись на власні джерела, стверджує, що це Віктор Брагінський.

За даними слідства, завдяки фейковому рішенню ВЛК фігуранта виключили з військового обліку. Адже він нібито має невиліковну хворобу.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження, в межах якого слідчі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства. Більше деталей щодо справи поліція обіцяє повідомити згодом.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Брагінського оголосили в розшук. А ще 12 листопада йому повідомили про підозру за неналежне виконанні службових обов’язків через підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Підтоплення зафіксували 8 грудня 2023 року. Тоді рух поїздів від станції метро "Деміївська" до "Теремків" на синій гілці київського метро зупинили. Офіційно повідомлялось про розгерметизацію тунелю, але у мережі з’явилися відео того, як вода пішла на колії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пов’язана з Брагінським компанія отримала контракти на 1,5 мільярда.