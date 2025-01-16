"Юда": Ракицький одним фото розлютив росіян

Спортсмен давно дав зрозуміти, що підтримує Україну, а не РФ

Відомий український футболіст Ярослав Ракицький відвідав Покровськ (Донецька область). Тут немає електроенергії, води та газу, а окупанти регулярно обстрілюють населений пункт КАБами та артилерією.

Відповідне фото футболіст розмістив у Instagram. Ярослав зробив знімок на тлі стели при в’їзді до прифронтового міста.

"Покровськ — це наше місто. Це — наша Україна", — підписав знімок Ракицький, викликавши захоплення в українців.

А ось росіяни масово проклинають Ярослава. Один із російських користувачів назвав Ракицького "Юдою", інші прагнуть захопити українське місто та всю Україну.

Під час війни на Донбасі український центральний захисник грав у "Зеніті", через що навіть втратив місце у складі збірної України. У РФ Ракицького вважали "своїм", проте після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну футболіст зайняв чітку проукраїнську позицію та одразу ж виїхав із Росії.

Нагадаємо, Ракицький хотів би відновити міжнародну кар’єру та готовий для цього співати національний гімн. Раніше журналіст назвав поведінку Ярослава свинством.