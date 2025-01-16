Дива не сталося: гуртожитки для маріупольців охоронятиме за бюджетні кошти вже знайома "контора"

Витрати на охорону соціального житла виросла майже в чотири рази

Майже 10 млн гривень за рік на охороні соціального житла для мешканців Маріуполя та офісного приміщення для посадовців традиційно заробить озброєний підрозділ Нацполіції з Донеччини. Комунальне підприємство, що опікується гуртожитками, наразі не захотіло пояснити, чому "на вахті" має обов'язково бути людина з пістолетом та у бронежилеті й касці. Викликає питання й історія з порушеннями у використанні бюджетних коштів, витрачених владою тимчасово окупованого міста на закриття житлових потреб пересічних городян.

"Телеграф" вивчив відповіді посадовців Маріупольської міської ради, судові рішення та "свіжі" оголошення про проведення тендерів.

Без аналітичної роботи відповідь щодо зброї неможлива

В останні дні 2024 року стало відомо, що у 2025 році виконавчий комітет Маріупольської міської ради продовжить витрачати кошти на охорону як приміщення, яке займають у Дніпрі посадовці, так й гуртожитків у Дніпрі, Києві та Чернівцях. У першому випадку йдеться про 652,5 тис. гривень на рік, у другому – про 9 млн 198 тис. гривень. Як й торік надаватиме такі послуги Маріупольський міжрайонний відділ управління поліції охорони в Донецькій області, який кілька років поспіль є єдиним учасником і, відповідно, переможцем тендерів. Витрати на цю статтю критикували як пересічні маріупольці, так й маріупольські депутати, зокрема, Максим Бородін.

Натомість у виконкомі Маріупольської міської ради вирішили абстрагуватися від скандальної теми. З десятка питань щодо реалізації програми "ЯМаріуполь.Житло", надісланих "Телеграфом", обрали рандомно одне щодо доцільності організації цілодобових пунктів охорони в соціальному житлі за участі саме поліцейських зі зброєю й відповіли, що "закупівлю послуг з охорони не здійснювали". При цьому посадовці проігнорували навіть загальні питання щодо кількості маріупольців, які вже отримали кімнати у гуртожитках, умов, на яких вони в них живуть, та планів щодо розбудови соціального житла на поточний рік і витрат, які на це передбачені.

Тендер посадовці виконкому не проводили, то й вирішили не відповідати

Більш багатослівними виявилось керівництво комунального закладу "Маріупольський міський соціальний гуртожиток". У відповіді на запит нашого видання директор Сергій Кесарев повідомив, що наразі повністю заселено тільки об'єкт у Дніпрі по вул. Лізи Чайкіної, 2 (нова назва вул. Піхоти Короля). Тут тимчасове житло отримав 121 маріуполець. Ще 306 оселились у Дніпрі на вул. Ніла Армстронга, 36, а у Києві на вул. Празькій, 34 – 57 маріупольців, й процес заселення тут ще триває. Рішення про розподіл житла ухвалює виконком Маріупольської міської ради. При цьому з мешканцями укладається договір позички (безплатного користування), згідно з яким "користувач не має права надане житлове приміщення для тимчасового проживання приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ, надавати його в піднайом або вселяти в нього інших громадян".

Відповідно, за користування житлом маріупольці не платять, але мають компенсувати спожиті комунальні послуги – опалення, водопостачання, електроенергію тощо. Решту витрат, "необхідних для забезпечення створення належних умов для проживання (утримання майна гуртожитку) та організації побуту, оплату послуг з управління гуртожитків, утримання чергових адміністраторів, іншого персоналу, встановлення та утримання систем відеоспостереження та пожежної сигналізації здійснюється за рахунок бюджетних коштів". Утримання трьох згаданих гуртожитків коштуватиме бюджету Маріупольської громади 16 млн 129 тис. гривень. А протягом року планується переобладнання та запуск як соціального житла ще двох – у місті Чернівці (вул. Олекси Алмазова, 6) та Дніпрі (вул. Лазаряна, 2).

У комунальному закладі не пояснили, чому саме так прописали вимоги до охоронців соцжитла

На цих п'яти об'єктах протягом 2025 року цілодобово чергуватимуть представники поліції охорони. Організація таких постів, йдеться у відповіді керівника комунального закладу, викликана необхідністю: "забезпечення пропускного режиму та недопущення сторонніх осіб до гуртожитків, здійснення заходів з охорони публічної безпеки та порядку у гуртожитках та збереження майна, що було придбано за рахунок бюджетних коштів або отримано від благодійних організацій та знаходиться в загальному користуванні мешканців гуртожитків". У 2024 році їх функціонування коштували міському бюджету 2 млн 548 тис. гривень, а цьогоріч зросли в 3,6 раза і становитимуть, як згадувалось 9 млн. 198 тис. гривень.

При цьому директор не вважав за потрібне роз'яснити громадськості, чому в технічних умовах прописаний саме такий варіант озброєння та екіпіровки (бронежилет, каска, вогнепальна зброя) для осіб, які будуть нести варту на постах охорони. А ця умова, як наголошували маріупольці, суттєво обмежує коло учасників тендерів, тому й вони проходять без конкуренції. У комунальному закладі вирішили, що відповідь потребуватиме "проведення аналітичної роботи". При цьому запевнили "Телеграф", що договір не передбачає залучення переможця торгів до інших робіт крім охорони соціального житла.

Попри зауваження ремонти лишаються поточними

Хоча Маріупольська міська рада продовжує реалізацію проєкту "ЯМаріуполь.Житло" до вже "запущених" об'єктів були питання у фінансових контролерів та правоохоронців. Зокрема, ревізія, проведена фахівцями Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області навесні 2024 року, виявила порушення на десятки мільйонів гривень. Наприклад, понад 43 млн гривень були перераховані фірмам, які не вдалось відшукати за адресами (як фактичними, так і юридичними). А це завадило "провести зустрічні звірки та переконатися у чистоті багатомільйонних фіноперацій аудитори не змогли, і поінформували про цей факт Держфінмоніторинг". Ще 1,1 млн гривень маріупольські посадовці переплатили п'ятьом підрядникам, що ремонтували приміщення у Львові та Дніпрі, в тому числі тимчасове житло для ВПО. Крім того, вони купили обладнання за завищеними цінами, а частину обладнання контролери не змогли встановити. Частину коштів (але яку саме на сайті не вказано) фірми повернули комунальному підприємству.

"Також, фірма, яка ремонтувала колишній гуртожиток у Дніпрі для ВПО, оформила ці роботи як поточний ремонт. Хоча проводили відновлення даху, стелі, підлоги, стін, заміну конструктивних елементів будівлі та навіть спорудження індивідуального теплового пункту, які належать до капітального ремонту та потребують отримання дозвільної документації", – повідомили у підрозділі Держаудитслужби.

Роботи у Чернівцях вже тривають, на поточний рік на переобладнання гуртожитку потрібно 23 мільйони

При цьому й правоохоронці, які вивчали діяльність Маріупольських посадовців в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України, також впевнились: види ремонту вказані в документах невірно. Й зроблено це невипадково."Наслідками умисного визначення замовником предмета закупівлі як поточний ремонт замість капітального є відсутність проєкту будівництва та проведення експертизи проєкту, відсутність дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) на початок виконання будівельних робіт та уникнення відповідальності за порушення у вигляді штрафу, відсутність технічного та авторського нагляду, що в свою чергу може привести до погіршення якості виконаних робіт через відсутність певних ланок контролю за їх проведенням", – пояснюються дії чиновників в ухвалі Ленінського районного суду м. Дніпро. Також у поліцейських були питання до вартості устаткування, яке використав один з підрядників при виконанні будівельних робіт. Перевірка показала, що вона може бути завищена на 13-30%. Але наразі невідомо, чим закінчилось розслідування.

Натомість з аудиторами влада Маріуполя судилась, адже не погодилась з висновками перевірки. У 2024 році справа дійшла до Першого апеляційного адміністративного суду, який відмовив позивачу – КП "Міське управління капітального будівництва" у задоволенні його вимог. Таким чином підрядники мають повернути до бюджету кошти, які отримали "внаслідок оплати завищеного обсягу та вартості виконаних робіт". Як зазначено в постанові суду від 23 грудня 2024 року йдеться, зокрема, про 606 тис. гривень, які ТОВ "АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР" "заробило" на ремонті 2-4 поверхів та даху колишнього гуртожитку по вул. Лізи Чайкіної, 2 (нова назва вул. Піхоти Короля). Ще 419 тис. гривень неправомірно отримало ТОВ "Опитний завод М" під час виконання ремонту приміщення центру "ЯМаріуполь" (вул. Андрія Фабри, 10 у Дніпрі). 40,5 тис. гривень – це непідтверджені адміністративні витрати ТОВ "Доріс" під час робіт в побутовому центрі "ЯМаріуполь.Турбота" у Львові.

Маріупольці отримують тимчасове житло у Дніпрі, Києві, Чернівцях та Запоріжжі

Натомість Міськуправління капітального будівництва готується використати чергову чималу порцію бюджетних коштів. При цьому знову в форматі поточних ремонтів. Наприклад, до 18 січня на сайті Prozorro приймаються заяви від охочих за 12 млн 322 тис. гривень провести апгрейд під соціальне житло 1-4 поверхів гуртожитку №2 Українського державного університету науки технологій (м. Дніпро вул. Лазаряна, 2). І ще 11 млн гривень планується витратити на ремонт цокольного поверху 3-4 блоків того самого об'єкту.

Нове тимчасове помешкання для маріупольців у Чернівцях на базі колишнього гуртожитку нацуніверситету імені Юрія Федьковича коштуватиме 23 млн гривень. Це на додачу до 4,5 млн гривень, тендер на які було проведено в грудні 2024 року. Найдорожчим цього року буде соціальне житло у Запоріжжі на просп. Соборному, 117, за нього громада міста має "викласти" понад 43 млн гривень. Тут підрядник має відновити 9-поверхову будівлю. "Телеграф" слідкуватиме за перебігом цих тендерів й повідомить, яким підрядникам пощастить розпоряджатися бюджетними коштами та чи не будуть в переліку ті фірми, які відзначились недоброчесністю.

Як повідомляв "Телеграф", влада Покровська, до якого наближається ворог, передбачила в бюджеті на поточний рік кошти на проведення заходів з благоустрою.