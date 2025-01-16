Ексфутболіст "Динамо" Андрієвський прокоментував чутки про сварку із Суркісом

Футболіст написав листа зі спростуванням слів колишнього журналіста

Колишній півзахисник "Динамо" Олександр Андрієвський спростував слова блогера Ігоря Бурбаса про деталі свого відходу з київського клубу. Напередодні інсайдер заявив, що хавбек кинув президента Біло-синіх Ігоря Суркіса.

Андрієвський та "Динамо" припинили співпрацю 30 грудня 2024 року за згодою сторін без додаткових умов, після чого він став вільним агентом. Відповідний лист Андрієвський написав до редакції "Телеграфа".

Бурбас на своєму YouTube-каналі заявив, що Андрієвський нібито обманом випросив статус вільного агента у президента "Динамо" заради переходу до житомирського "Полісся". Футболіст спростував цю заяву Бурбаса, зазначивши, що у нього і "Динамо" за роки плідної співпраці склалися професійні, доброзичливі та благонадійні стосунки. Також гравець назвав слова Бурбаса наклепом.

Крім того, Андрієвський наголосив, що припинення контакту з "Динамо" Київ сталося за взаємною згодою сторін, без будь-яких фінансових чи інших претензій один до одного. Хавбек прикріпив копію розірвання договору до листа.

У сезоні 2024/25 Андрієвський зіграв у 13 матчах, гольовими діями не відзначався. До речі, "Полісся" не оголошувало про перехід 30-річного хавбека.

Нагадаємо, "Динамо" зараз перебуває на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Біло-сині провалили єврокубкову кампанію, проте йдуть першими у чемпіонаті України.