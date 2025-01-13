Рік почався зі 43 гривень за долар. Що буде з курсом в середині січня

Протягом цього тижня експерт прогнозує тишу на валютному ринку, але з невеликим здорожчанням долара

На готівковому ринку Україні курс долара на початку січня сягнув 43 гривень. Експерт каже, що за такий короткий період стрибок показників є досить сильним, але упродовж 13-19 січня курс, найімовірніше, стабілізується.

Упродовж цього тижня не варто очікувати на значне здорожчання долара. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для "ТСН".

"Нагадаю: середній за рік офіційний курс долара запланований на рівні 45 грн, наразі маємо 42,28 грн, водночас готівковий курс уже перевищив 43 грн, це забагато для початку січня", — пояснив він.

Експерт пояснив, що протягом грудня 2024 Національний банк трохи призупинив зростання курсу долара, однак з січня 2025 року почав "швидко надолужувати прогаяне". Дії Нацбанку призвели до зростання попиту на ринку.

Однак, як прогнозує Пендзин, курс долара упродовж цього тижня буде більш-менш спокійним, з невеликим коливанням у бік зростання.

Курс долара в Україні станом на 13 січня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 13 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,2250 грн (купівля) та 43,0250 (продаж). Готівковий курс — 42,95 (купівля) та 43,01 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,2841 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи серйозно зміниться курс долара в Україні упродовж цього року.