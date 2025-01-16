Угода під питанням? Ізраїль та ХАМАС зробили суперечливі заяви

Засідання уряду Ізраїлю скасували

Ізраїль звинувачує ХАМАС у відмові від деяких домовленостей, що ставить під загрозу угоду щодо Сектору Газа. На тлі цього засідання уряду країни відклали.

Про це повідомляє The Times of Israel. Зазначається, що цю інформацію поширює офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху

Там кажуть, що в останню хвилину ХАМАС відмовився від деяких домовленостей щодо угоди про звільнення заручників. Уряд Ізраїлю розглядає це як "кризу", яка ставить під питання існування самої угоди.

На тлі цього Ізраїль відтермінував засідання уряду, поки посередники не підтвердять остаточну згоду ХАМАС з запропонованими деталями угоди.

"Ізраїльський кабінет міністрів не збиратиметься, доки посередники не повідомлять Ізраїль, що ХАМАС прийняв усі елементи угоди", — йдеться у заяві.

Водночас високопоставлений чиновник ХАМАС Іззат ель-Решик заперечує заяви Ізраїлю. За його словами, ХАМАС "відданий угоді" про припинення вогню.

Нагадаємо, що 15 січня Ізраїль та ХАМАС досягли угоди щодо Сектору Газа, яка включає у себе припинення вогню. Посередниками між сторонами були США, Катар і Єгипет.

За цією угодою ХАМАС має звільнити частину ізраїльських заручників. Йдеться про 33 особи: дітей, жінок, старих і хворих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США розповіли деталі угоди, за якої має настати перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом.