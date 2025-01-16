В Україну можуть повернутися відключення світла: названо головну умову

У енергетиків є досвід минулих років та розуміння, як діяти в тій чи іншій ситуації

В Україну вже невдовзі можуть повернутися відключення світла. Такий сценарій можливий, якщо морози повернуться. Однак зараз ситуація є стабільною.

Про це заявив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі КИЇВ24. За його словами, зіткнутися із відключеннями електроенергії Україна може вже у лютому.

"Так, лютий може бути складним. Якщо будуть морози, буде складно. І якщо будуть температури -5 і нижче, можливо, повернуться обмеження електроенергії", — сказав Харченко.

Проте в інших ситуаціях енергетики мають досвід минулих років і розуміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Також він додав, що росіяни прагнуть знищити компресорні станції газосховищ, що знаходяться на поверхні. Незважаючи на пошкодження, катастрофи немає.

"Я думаю, що на якісь апокаліптичні результати чекати не варто. Хоча з іншого боку, пошкодження відбуваються. І тут треба зміцнювати захист. Це завдання реалізується і над ним працюють", — підсумував Харченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2024 року в Україні запровадили уніфіковані графіки погодинних відключень електроенергії.