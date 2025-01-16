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Глава КМВА назвав дві причини, чому роботу транспорту під час тривог треба міняти

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Автор
Робота громадського транспорту під час повітряної тривоги Новина оновлена 16 січня 2025, 12:59
Робота громадського транспорту під час повітряної тривоги. Фото Колаж "Телеграфу"

Наразі наземний транспорт у столиці повністю зупиняється під час оголошення тривоги

Міська влада Києва збирається переглянути правила роботи громадського транспорту під час повітряних тривог. Для цього є дві вагомі причини.

Зокрема, постійні зупинки руху призводять до значних економічних втрат, а пасажири часто залишаються в небезпечних місцях замість того, щоб прямувати до укриттів. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів голова КМВА Тимур Ткаченко.

За чинними правилами, які діють від 1 серпня 2022 року, наземний транспорт у столиці повністю зупиняється під час оголошення тривоги. Метрополітен також працює з обмеженнями через те, що дві гілки проходять через мости.

Через затори, розриви сполучення та порушення графіків руху місто зазнає суттєвих фінансових втрат. У КМВА зазначають, що точно оцінити їхній масштаб наразі неможливо через значні зміни в місті за останні три роки.

Другим важливим фактором для перегляду правил є питання безпеки. Після зупинки транспорту люди не завжди прямують до укриттів, а залишаються чекати на скляних зупинках, наражаючись на додаткову небезпеку.

У міській адміністрації наголошують, що питання зміни правил роботи транспорту потребує комплексного підходу з урахуванням як економічних факторів, так і безпеки пасажирів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що новий голова КМВА дав обіцянку щодо роботи транспорту під час тривоги в Києві. Чиновник вже працює над вивченням цього питання.

Теги:
#Київ #Громадський транспорт #Повітряна тривога #Тимур Ткаченко