Це буде трагедія. Економіст пояснив, хто з українців стане біднішим 2025 року

Не факт, що Кабмін зможе досягти прогнозованих у Держбюджеті цифр по зарплаті

Вітчизняні ЗМІ припускаються величезної помилки, однобоко підходячи до питань оцінки споживчого кошика українця і говорячи тільки про зростання цін. Адже, окрім інфляції є ще й зростання доходів громадян.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, чому слід звертати увагу саме на купівельну спроможність українців.

— Якщо інфляція – 10 відсотків, а ваші доходи виросли за рік на 20, то ви стали на 10% краще жити, — каже економіст. — У вас на 10% зросла купівельна спроможність. І кожен раз, отримуючи заробітну платню, ми співміряємо, що можемо на ці гроші купити.

Він пояснив, що 2025 року цього року в держбюджеті закладено 9,5% зростання споживчих цін.

— Безперечно, це середня температура по палаті: щось виросте більше, щось — менше. Державнорегульовані ціни навряд чи хтось буде міняти, наприклад, ціну газу для населення. Формально вона покаже 0% зростання. Але цього року у нас заморожені соціальні стандарти, тобто при 9,5% інфляції у нас доходи не виростуть на жодну копійку. Більше того, середньорічний ріст середньої заробітної платні (у грудні 2024-го року вона була 22500 грн, а в 2025-му — має бути на рівні 24200) менше 10%, — наголошує аналітик.

За його розрахунками, навіть за умови того, що буде досягнуто прогнозних цифр, зростання середньої зарплати не покриє інфляцію.

— Реальні доходи впадуть, в першу чергу це буде стосуватися малозабезпечених верств населення. Давайте будемо тверезі, що при всій повазі до Кабінету міністрів, до Офісу президента, до ініціатив "тисячі Зеленського", до новорічних доплат 1000 грн до зарплати вчителям (до речі, лікарям так і не додали), це не покриває росту цін.

Ми не їмо гроші, ми їмо хліб. І якщо хліб у ціні виріс більше, аніж виросла дохідна частина, ми стали фізично менше споживати хліба. Тобто оце головне питання, яке має обговорюватися на всіх ефірах. Мені все одно, на скільки виросли ціни — мене набагато більше цікавить, на скільки виріс мій дохід. Якщо дохід виріс менше, аніж виросли ціни — для мене це трагедія, — підсумував Олег Пендзин.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, якою має бути зарплата вчителя. Як виявилося, влада сама порушує законодавство і не дотримується прийнятих на себе зоов’язань.